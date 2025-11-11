Şantaj edilen Sırbistan güzeli yine sahnede: Yerine başka birini verin... Akıllara durgunluk veren olay!

Sırbistan güzeli Yelena Egorova, Moğol kökenli bir kız, prestijli Miss Universe 2025 güzellik yarışmasında Sırbistan'ı temsil edecek. Karar açıklandığında ise Sırp kamuoyunda ise görüş ayrılıkları yaşandı.

Kimileri Sırbistan'ın açık fikirli bir temsilcisi olduğu fikrini desteklerken, kimileri ise onun geçmişi ve Sırp medyasının yazdığına göre Sırp kurdelesini takabilmek için satın aldığı pasaportu nedeniyle sert tepki gösterdi.

Sırbistan Güzeli, Sırp kökenli olmadığı için de onun yerine başka birini istiyorlar...

Sosyal medyada, Egorova'yı kültürel bağlarının eksikliği ve Sırbistan'ın gerçek güzelliğini yansıtmaması nedeniyle eleştiren yüzlerce olumsuz yorum yayınlandı. Egorova, ülkeden değil, Sırpça konuşmuyor ve temsilcinin ulusal bir yarışma yoluyla seçilmesi gerektiği için bunu kuralların ihlali olarak değerlendirdi. Sırp medyası, bu davanın onun itibarını ciddi şekilde zedelediğini yazdı. Kimilerine göre onların tehditlerine karşı korumak amacıyla yapmış. Uzun yıllardır konu üzerinde yaşanan temel sıkıntı tehditler olduğu söyleniyor.

HİKAYESİ!

Eylül 2021'de Egorova Sosyal medya aracılığıyla, müzik videosu yapımcısı gibi davranan kişilerin tuzağına düştüğünü açıkladı. Oyuncu seçme bahanesiyle, iç çamaşırlarıyla video çekmesini istedi. Safça bunun profesyonel bir teklif olduğuna inanarak kabul etti ve sonra başladı tehditler Ama uzun yıllar sonra Yelena Egorova herkesi şaşırtarak modellik yapmaya ve uluslararası güzellik yarışmalarına katılmaya devam etti.

Mayıs 2022'de, Hikayesi Rus televizyon kanalı NTV tarafından ele alındı, davayla ilgili bir gösteri kaydeden "Para karşılığı yakınlık." Gösteri çok ilgi gördü, ancak aynı zamanda bazı bölümlerin gösterilmesi nedeniyle hararetli tepkiler de aldı.

Sansasyonel, Jelena'nın travmasına aldırmadan. 2022 yılında Endonezya'da düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışmasında Moğolistan'ı temsil etti. 67 adayın katıldığı yarışmada finale kalamadı ancak hikayesiyle dikkat çekti. Bölgesel portal sakhalife.ru ve NVK Sakha kanalı bir adım daha ileri gitti.Jelena'nın rızası olmadan mayoyla çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak "ahlaki değerler ve çıplak kızlar" konulu bir program yaptılar. (slobodenpecat.)

