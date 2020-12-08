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Aktüel Şanlıurfa'daki Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Aktüel

Şanlıurfa'daki Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Viranşehir ilçesinde 2017 yılında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve bekçi İbrahim Kete'nin şehit düştüğü, 79 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlandı - Hazırlanan iddianamede, firari iki PKK'lı terörist hakkında, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi - Teröristlerden birinin, Viranşehir'de bir askerin şehit düştüğü saldırının da aralarında bulunduğu 4 ayrı terör olayının faili olduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 11:07:39 -
Şanlıurfa'daki Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2017'de bir çocuk ile bir bekçinin şehit düştüğü, 79 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili firari iki PKK'lı terörist hakkında, 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Viranşehir'de 17 Şubat 2017'de Savcılar Sitesi'ne yapılan, 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve bekçi İbrahim Kete'nin şehit olduğu, 79 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında saldırının faillerinin PKK'lı teröristler A.U. ve M.F. olduğu tespit edildi.

Hazırlanan iddianamede, firari sanıklar hakkında, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Sanıkların ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kamu malına zarar verme, patlayıcı madde bulundurma ve yağma suçlarından da çeşitli oranlarda cezalandırılmaları istendi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, inceleme sonrası kabul edildi.

- Saldırının detayları iddianamede

Olayın detaylarına yer verilen iddianamede, saldırıda kullanılan aracın, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evine ekmek götürmek amacıyla dışarı çıkan ancak teröristler tarafından yolu kesilen vatandaştan gasbedildiğinin belirlendiği bildirildi.

İddianamede, aracı gasbedilen ve örgüt mensuplarınca ilçe kırsalında eli bağlı vaziyette alıkonulan kişinin, saldırı sonrası serbest bırakılınca durumu jandarma ekiplerine bildirip teröristlerin eşkalini verdiği kaydedildi.

Adliye lojmanlarının kullanılamaz hale geldiği saldırıda çok büyük bir patlama çukurunun oluştuğu aktarılan iddianamede, çevredeki bina ve araçların da ağır hasar gördüğü ifade edildi.

İddianamede, uzaktan kumandayla gerçekleştirilen saldırıda, bir tonu aşkın TNT ve diğer karışım patlayıcıların kullanıldığı, saldırı sonrası basıncın etkisiyle parçaların yaklaşık 500 metrelik bir alana yayıldığı bilgisine yer verildi.

- Teröristlerden biri 4 ayrı terör saldırısının da faili çıktı

Olay yeri inceleme tutanakları, adli tıp raporları, tanık beyanları ve mağdur şikayetlerine yer verilen iddianamede, terörist A.U'nun 4 ayrı saldırıyı daha gerçekleştiren fail olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, 2017'de Mardin'de düzenlenen ve 7 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlerin üzerinde eline geçirilen defterde, sanıklardan A.U'nun gerçekleştirdiği terör saldırılarına dair not bulunduğu ifade edildi.

Terörist A.U'nun 2016 yılında Viranşehir'deki Karakuzu Jandarma Komutanlığına bağlı personelin yol kontrolü sırasında gerçekleştirilen ve Uzman Çavuş Erdi Demirer'in şehit düştüğü terör saldırısının da faili olduğunun anlaşıldığı bilgisi iddianamede yer aldı.

Teröristin ayrıca 2016'da Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde polis ekibine yönelik el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırı ve 3 polisin yaralandığı başka bir olay ile aynı yıl hiç kimsenin zarar görmediği Viranşehir-Diyarbakır kara yolunun 18. kilometresinde meydana gelen patlamanın da faili olduğu tespit edildi.

A.U. hakkında bu saldırılarla ilgili ayrıca soruşturma yürütülüyor.


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