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Aktüel Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Aktüel

Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:44:36 -
Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Karaali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, arazide yaptığı kontroller sırasında yaralı bir şahin buldu. Ekipler, kuşu muhafazaya alarak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Müdürlük görevlilerince koruma altına alınan şahin, tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Kuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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