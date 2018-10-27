THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan yöresel 120 çeşit yemek sergilendi

Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan yöresel 120 yemek, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ziyaretçilere sergilendi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:50
Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan yöresel 120 çeşit yemek sergilendi

Şanlıurfa Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından yürütülen 'Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi' kapsamında, kent merkezi ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş 120 çeşit yemek Halil-ür Rahman Kültür ve Sanat Külliyesi'nde sergilendi. Hindi dolması, kazan kebabı, frenk tavası, acur dolması, şıllık, Yahudi köftesi, mumbar, sac kavurma, semsek, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, kelle tirit ve birçok tatlı çeşidinin aralarında bulunduğu yöresel lezzetleri yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Yerleşkede kurulan stantlarda sergilenen yöresel yemekleri inceleyen yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çekip aşçılardan tarif istedi.



ŞURKAV bünyesinde eğitim gören kursiyerler tarafından yemeklerin yapıldığını kaydeden şef Hatice İnan, mutfak ve yemek kültürünü zenginleştirmek, unutulan lezzetleri bugüne taşımak için böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi. Dokuz ay süren eğitimler sonucunda kursiyerlerin hazırladığı, Şanlıurfa mutfağına ait 120 çeşit yemeği, bugün ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da 2 yıldır 'Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi' var. Buradaki amaç, hem yöresel yemeklerin yaşatılması, ikincisi ise bu sayede istihdam oluşturmak. Günümüzde bu yemeklerin birçoğu artık yapılmıyor. Bunları ortaya çıkarmak istiyoruz, çünkü dünyada gastronomi çok önemli, bunun turizmi yapılıyor. Biz de bu sayede turizmi geliştirmek istiyoruz. Sergiyi burada yapmamızın nedeni; bugün Balıklıgöl çok kalabalık, binlerce insan burayı gezmeye geliyor, biz de yemeklerimizi insanlara tanıtmak istiyoruz."

Saat 17.00'ye kadar sürecek program kapsamında kentin tescilli lezzetlerinden çiğ köfte de yoğrularak ziyaretçilere ikram edilecek.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:50
  1. Şanlıurfa Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV)
  2. Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi
  3. Yöresel yemekler
  4. Hatice İnan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kitapseverler seferber oldu, yeni akülü tekerlekli sandalye aldı
    1. Kitapseverler seferber oldu, yeni..
    2. Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan..
    3. Bisikletli Rus turist D-400'ü..
    4. İstanbul Valisi kim oldu?
    5. Kapıkule'de 10 kilometrelik TIR..
    6. Evlilik dediğin...
    7. Bursa'da termik santral protestosu!
    8. Macron'dan dikkat çeken 4'lü Zirve..
    9. Balıkesir Esnafına 10 bin Türk bayrağı..
    10. İstanbul valisi kim oldu?
    11. Fabrika ek binası inşaatında çökme: 1..
    12. Asansör boşluğuna düşen işçi ağır..
    13. Vicdan asla paslanmamalı!
    14. Malatya'da 140 kaçak göçmen yakalandı
    15. Etiyopyalı Müslümanlardan dikkat çeken..
    16. Zonguldak Valisi kim oldu?
    17. Çorum'da 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
    18. Yanan aracı için o kadar çırpındı,..
    19. Tüm eşyalar küle döndü, Kur'an-ı Kerim..
    20. Taksim'de hareketli anlar! Bu halde..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri