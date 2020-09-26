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Aktüel Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:39:25 -
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Meydan Mahallesi'nde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan U.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağını önceki gün indirmeye çalışan şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı. Çok sayıda vatandaşın tepki gösterdiği U.K, zırhlı araçla emniyete götürülmüştü.

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