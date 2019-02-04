Şanlıurfa'da trafo patladı, ortalık savaş alanına döndü!
Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosundan düşen kıvılcımlar nedeniyle yaşanan patlamada park halindeki 5 araç hasar gördü.04 Şubat 2019 Pazartesi 13:24
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde iddiaya göre, elektrik direğinin üzerindeki trafo bilinmeyen bir nedenle alev alıp patladı.
5 araç yandı
Trafodan düşen kıvılcımlar ise park halindeki araçların yanmasına neden oldu. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, yanan 5 araca müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yaşanan patlama sonrası vatandaşlar, panik anlarını cep telefonları ile görüntüledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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