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Aktüel Şanlıurfa'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Şanlıurfa'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:48:00 -
Şanlıurfa'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Mücahit Çiçekli'nin kullandığı 63 PA 628 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında, Celal Canpolat idaresindeki 63 YE 626 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Çiçekli ile otomobilde bulunan Muhammet Emin Şenateş (20), Yusuf Şenateş (29) Ali Şenateş (23), İsrafil Şenateş (36) ve Murat Şenateş (43) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Emin Şenateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri bulunan diğer yaralılar, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Jandarma, kamyon sürücüsü Celal Canpolat'ı gözaltına aldı. Otomobildekilerin çalıştıkları inşaattan dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

 

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