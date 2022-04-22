  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiliz bilim insanlarından şaşkına çeviren açıklama: Ayçiçek yağlarını acilen bırakın! Çünkü...

Osman Kavala için karar günü! Gezi finansörü duruşmaya SEGBİS ile bağlandı

"Cumhurbaşkanına hakaret serbest olsun" öyle mi? Turgut Kazan duy bunları duy! Heykelin ayağına ip bağlamaya 5 yıl 22 gün

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı duyurdu: Vatandaşa büyük kolaylık

Tahminleri bir bir tutan Mert Başaran'dan ezber bozan uyarı: Dolarınız varsa hemen satın ondan alın

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Bayraktar Akıncı ilk büyük operasyonuna katıldı

Baykal'ın profesör kızından Kılıçdaroğlu'na dost uyarısı

Haluk Özdil’den korkutan çıkış: 2025'te geliyor! Yetkililer önlem almalı

Algınız batsın utanmazlar! ‘Kemal'in elektriğini Erdoğan kesti’
Aktüel Şanlıurfa’da silahlı kavga
Aktüel

Şanlıurfa’da silahlı kavga

Şanlıurfa-Siverek'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 20:54:00 -
Şanlıurfa’da silahlı kavga

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hayriye Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabanca ve av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Ferhat Karavar (29), Aziz Demir (30) ve Ferhat Genç (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit etti, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay