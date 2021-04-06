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Aktüel Şanlıurfa’da silahlı kavga
Aktüel

Şanlıurfa’da silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:25:00 -
Şanlıurfa’da silahlı kavga

Gerger Caddesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, silahla vurulan Selim Üngün olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Ali Üngün ise 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Selim Üngün'ün cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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