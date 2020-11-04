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Aktüel Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye ceza
Aktüel

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:11:08 -
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye ceza

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuralları ihlal eden 22 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte 1829 personelle kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane, düğün salonu gibi bir çok iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

HES kodu sorgulaması da yapılan denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 22 kişi hakkında 58 bin 268 lira para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları hakkında da bilgilendirdi.


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