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Şanlıurfa’da konservatuar şube müdürlüğü açıldı

Şanlıurfa müziğinin kurumsal bir yapı çerçevesinde gelecek nesillere taşınması ve korunması için kurulan konservatuar şube müdürlüğünün açılışı gerçekleştirildi.

03 Mart 2019 Pazar 13:52
Şanlıurfa’da konservatuar şube müdürlüğü açıldı

Şanlıurfa müziğinin kurumsal bir yapı çerçevesinde gelecek nesillere taşınması ve korunması için kurulan konservatuar şube müdürlüğünün açılışı gerçekleştirildi.


Müzik şehri olarak ulusal ve uluslararası platformda adını sıkça duyuran Şanlıurfa’da müziğin geleceğe taşınması adına sempozyumlar, çalıştaylar ve çeşitli etkinlikler düzenleyen büyükşehir belediyesi, şanlıurfa müziğini geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için konservatuar şube müdürlüğünü kurdu. Yaygın ve temel müzik eğitiminin verileceği konservatuarda gençlerin uzmanlar eşliğinde akademik olarak müzik ile iç içe olmaları sağlanıyor.


Şanlıurfa’nın tarihi yapıtlarından olan Reji Kilisesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından büyükşehir belediyesi konservatuar şube müdürlüğü hizmet binası kuruldu. Bu günde gerçekleştirilen açılışa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sanatçı Mehmet Özbek, Zekeriya Ünlü, Halil Altıngöz ile sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Konservatuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çiftçi, “Yaklaşık bir yıl önce sanat ve müzik anlamında gerek ulusal gerek ise uluslararası anlamda gurur duyduğumuz mehmet Özbek Hocamıza ulaştık. Kurumsal bir yapıya geçmemiz lazım dedik ve konservatuar şube müdürlüğümüzü açalım ve artık Şanlıurfa’mızın genç yeteneklerini müzik, kültür ve Sanat anlamında kurduğumuz bu Şube Müdürlüğümüz ile geleceğe taşıyalım. Fikrimiz her şekli ile kabul görerek Hocamız ve kıymetli bilim adamları ekibi ile Şanlıurfa’ya gelerek çalışmaları başlattılar. Artık çocuklarımız ve gençlerimiz müzik ve kültür anlamındaki yeteneklerini geliştirmek istiyorlarsa konservatuar şube müdürlüğümüzün kapıları herkese adil bir şekilde açık” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:52
  1. konser
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