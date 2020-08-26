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Aktüel Şanlıurfa'da kız kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da kız kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:37:08 -
Şanlıurfa'da kız kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kız kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün kız kardeşi N.M'yi (17) bıçaklayarak öldüren S.M'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ceylanpınar'da S.M. ile kız kardeşi N.M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.M. tarafından bıçaklanan N.M, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı, daha sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

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