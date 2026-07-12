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Yerel Şanlıurfa'da kayıt dışı ticarete geçit yok
Yerel

Şanlıurfa'da kayıt dışı ticarete geçit yok

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Şanlıurfa'da kayıt dışı ticarete geçit yok

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kayıt dışı ticaretle mücadele ve güvenilir gıda temini amacıyla şehir girişlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kayıt dışı ticaretle mücadele ve güvenilir gıda temini amacıyla şehir girişlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kayıt dışı ticaretin önüne geçmek, esnafın emeğini ve ticaretini korumak, vatandaşların ise güvenilir ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına bağlı Haller Şube Müdürlüğü ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından şehir girişlerinde yük kamyonları ve benzeri ticari araçlara yönelik periyodik denetimler devam ediyor.

ŞEHİR GİRİŞLERİNDE DENETİM YAPILDI

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, şehre giriş yapan yük kamyonları ve ticari araçlar kontrol edildi. Denetimlerde taşınan ürünlerin sevk belgeleri, künye bildirim kontrolleri ve mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

 

KAYIT DIŞI ÜRÜN GİRİŞİNİN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Kayıt dışı ticaretin önlenmesine yönelik kontroller kapsamında gerekli idari işlemler uygulandı. Yapılan denetimlerle hem kayıt dışı ürün girişinin önüne geçilmesi hem de piyasadaki fiyat istikrarının korunması hedefleniyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Uygulama kapsamında özellikle kayıt dışı ürünlerin halk sağlığını ve ekonomik düzeni olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Denetimlerin yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda esnafın haklarını koruyarak adil ticaret ortamının güçlenmesine de katkı sunduğu ifade edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin denetimlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

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