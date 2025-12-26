Şanlıurfa’da drift atan sürücüye dudak uçuklatan ceza

Birecik ilçesi Kelaynak Caddesi üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye atmak suretiyle aracıyla drift atan bir sürücü polis ekipleri tarafından KGYS ile tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konularak 46 bin 392 TL trafik para cezası kesildi.

Konu ile ilgili Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, açıklamada bulundu. 'Gereği yapıldı' notuyla açıklamada bulunan Şıldak, "25 Aralık Perşembe günü Birecik ilçe merkezinde Kelaynak Caddesi üzerinde bir aracın drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün emniyet birimlerimiz tarafından tespit edilmesi üzerine, araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 46 bin 392 TL trafik para cezası uygulandı. Araç 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çektirilmiş, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuştur. Ayrıca kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.