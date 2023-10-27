Şanlıurfa'da çıt çıkmadı
Trendyol 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İrfan Buz'un ekibi Şanlıurfaspor ile Mehmet Birinci'nin yönetimindeki Giresunspor karşı karşıya geldi.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Şanlıurfaspor 10 puana yükselirken, Giresunspor 6 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Şanlıurfaspor deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olurken, Giresunspor evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.