Şanlıurfa'da çarpışan araçlar üst geçitten düştü: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra üst geçitten düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 M 4039 plakalı çekici ile 01 ABS 152 plakalı otomobil, merkez Karaköprü ilçesindeki Narlıdere Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki aracın da köprüden Şanlıurfa-Diyarbakır kara yoluna düşmesi sonucu aralarında sürücülerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Köprüden düşen araçlar nedeniyle kara yolunu kullanan 2 otomobil ile bir halk otobüsünde ise üzerlerine köprü korkulukları ve molozların düşmesi sonucu maddi hasar oluştu. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anında bölgeden geçen sürücülerden Halil Müjdeci, AA muhabirine, kötü bir kazayla karşılaştığını söyledi. Kaza nedeniyle hafif yaralandığını belirten Müjdeci, "Olay yerinden geçerken üzerime beton parçaları düştü. Otomobilimin camı kırıldı. Ben de hafif sıyrıkla kazayı atlattım. Köprüyü geçince bir toz bulutu oluştu. Ben de hemen aracımdan inip düşen araçlarda bulunan yaralılara müdahale etmeye çalıştım." diye konuştu.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşımın aksadığı yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.