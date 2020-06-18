  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:24:45 -
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bulunan, nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, hayvanı korumaya aldı. Yapılan kontrollerde sağlıklı olduğu belirlenen çöl varanı, kaydının yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı