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Aktüel Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:27:18 -
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba 2 aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yaban Mahallesi'nde ikamet eden ve akraba olan Eğin ailesinin bazı fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Fethi (48), Meryem (42), Mahmut (39), Mehmet (22) ile Cuma Eğin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya ilişkin soruşturma başlattı, mahallede güvenlik önlemi aldı.

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