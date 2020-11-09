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Aktüel Şanlıurfa'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Aktüel

Şanlıurfa'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:42:25 -
Şanlıurfa'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir tankerde 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Karaköprü ilçesinde bir akaryakıt tankerinde arama yaptı.

Tankerde 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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