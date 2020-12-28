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Aktüel Şanlıurfa ve Adıyaman'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 311 kişiye ceza
Aktüel

Şanlıurfa ve Adıyaman'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 311 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:36:18 -
Şanlıurfa ve Adıyaman'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 311 kişiye ceza

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 311 kişiye para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 199 kişiye 617 bin 850 lira ceza kesildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hafta sonu yaptıkları denetimlerde 112 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı idari para cezası uyguladı.

Ekipler, market, lokanta ve konaklama tesisi gibi iş yerlerini de denetledi.

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