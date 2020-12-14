Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kütlü pamuğun kilogramı 4-7,10 liradan işlem gördü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4-7,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|8,34
|8,34
|Nohut
|Kg
|4,50
|4,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,12
|5,10
|Mısır
|Kg
|1,18
|1,80
|Buğday
|Kg
|1,92
|2,67
|Arpa
|Kg
|1,57
|1,57
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,10
|Preseli pamuk
|Kg
|10,50
|16,10
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,60
|2,60