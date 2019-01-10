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Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kimlik avı yöntemi ile internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 15:46
Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa, Ankara, Aydın, Antalya, İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaptıkları bankaların internet sitelerinin benzeri sahte sitelere erişim sağlayan vatandaşların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

Korsan yazılımlara ulaşıldı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Materyallerde, çok sayıda kişiye ait kredi kartı bilgilerine, 2009 yılına ait adres ve açık kimlik bilgilerine, eski tip kimlik kartları için kimlik kartı hazırlama programına, yerli ve yabancı alışveriş siteleri üzerinden çalınmış kimlik kartları ve sahte kimlikler ile yapılmış çok sayıda alışveriş teyidi bilgisine, yine çok sayıda bankaya ait sahte internet sitesi yazılımlarına, mobil cihazlar üzerinden dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanmış gerçek uygulama görünümlü korsan yazılımlara ve kodlara ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, yaşı küçük 1 kişi ise Cumhuriyet savcılığında serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:46
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Gaziantep
  5. Aydın
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Dolandırıcılık operasyonu
  9. dolandırıcılık
  10. tutuklama kararı

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