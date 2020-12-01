  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında bir albay ve yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Aktüel

Şanlıurfa merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında bir albay ve yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:47:03 -
Şanlıurfa merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında bir albay ve yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!
Dünya

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!

Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'na ait olan ancak Fransız askerlerinin yoğun olarak konuşlandığı as..
CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek
Siyaset

CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

Muhalefet partisi olmanın gerektirdiği hiçbir dinamiğe sahip olmayan CHP, hükümet karşıtlığı için her türlü yalanı, iftirayı, hakareti ve pr..
Uçuşlar iptal mi edilecek? İç hat dış hat uçuşlar kapatılacak mı?
Gündem

Uçuşlar iptal mi edilecek? İç hat dış hat uçuşlar kapatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay