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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un gözü Avrupa'da

- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, IWBF tarafından Almanya'da organize edilecek Avrupa Ligi 3 ön eleme maçlarında başarılı olarak, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek istiyor- Antrenör Serdar Yıldırım:"Bu sezon mücadele ettiğimiz Süper Lig'de ilk amacımız ligde kalmaktı, bunu başardığımız için çok mutluyuz. Şimdiki hedefimiz Almanya'da başarılı olmak, bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz"- Takım kaptanı Mehmet Çetingöz:"İlk defa takımımla Avrupa'da mücadele etmenin gurur ve onurunu yaşayacağım. Almanya'da gruptan çıkarak gelecek sezon Şanlıurfa'yı Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğiz"

25 Nisan 2019 Perşembe 11:33
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un gözü Avrupa'da


ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından Almanya'da organize edilecek Avrupa Ligi 3 ön eleme maçlarında başarılı olarak gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek istiyor.

Geçen yıl yükseldiği Süper Lig'de normal sezonu 28 puanla 9. sırada bitiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, IWBF tarafından organize edilen ve yarın Almanya'da başlayacak Avrupa Ligi 3 ön eleme maçlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda başarılı olması durumunda gelecek yıl Avrupa Ligi 3'te oynamaya hak kazanacak.


- "İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz"


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da düzenlenecek ön eleme maçlarında başarılı olarak gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etmek istediklerini söyledi.

Turnuvada ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu sezon mücadele ettiğimiz Süper Lig'de ilk amacımız ligde kalmaktı, bunu başardığımız için çok mutluyuz. Şimdiki hedefimiz Almanya'da başarılı olmak, bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şanlıurfa'dan bir takım olarak ilk defa Avrupa'da mücadele etmek bizim için çok büyük bir onur, inşallah bunu iyi değerlendireceğiz. İki yabancı oyuncumuza Almanya vize vermediği için onlardan eksik olarak gideceğiz. Bu, bizim moralimizi biraz bozdu ama onların yerine oynayacak oyuncularımız da inşallah ellerinden gelenin en iyisini yaparak, yokluklarını aratmayacak. Oyuncularımın hepsine inanıyorum."

Yıldırım, amaçlarının IWBF tarafından organize edilen Avrupa Ligi maçlarının bir ayağının Şanlıurfa'da yapılmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Bunun için gerekli başvurularımızı yaptık ancak Avrupa kupalarında bir tecrübemiz olmadığı için bu yıl kabul edilmedi. Ancak Almanya'da başarılı olursak önümüzdeki sezonlarda bunun gerçekleşeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Mehmet Çetingöz ise sezonu istedikleri gibi tamamlayarak ligde kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Almanya'da yapılacak ön eleme maçlarına odaklandıklarını ve başarılı olmayı amaçladıklarını dile getiren Mehmet Çetingöz, "Kadromuz, 2 yabancı oyuncumuz hariç Şanlıurfalı sporculardan oluşuyor. Zaten vize sorunları nedeniyle yabancı oyuncularımız Almanya'ya gelemediği için kendi öz oyuncularımızla mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Çetingöz, Almanya'da başarılı olmayı hedeflediklerini aktararak, "Lig maçımızın ardından çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlk defa takımımla Avrupa'da mücadele etmenin gurur ve onurunu yaşayacağım. Almanya'da gruptan çıkarak gelecek sezon Şanlıurfa'yı Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:33
  1. Mehmet Çetingöz
  2. Serdar Yıldırım
  3. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor
  4. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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