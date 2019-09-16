0553 313 94 23

SANKON sportif faaliyetlere 50 milyon TL’lik sponsorluk hizmeti verecek

Türkiye’nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), 2020 yılında gerçekleştirilecek gençlik ve sportif faaliyetlere sponsorluk desteği vereceğini duyurdu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:37
SANKON sportif faaliyetlere 50 milyon TL’lik sponsorluk hizmeti verecek

Türkiye’nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), 2020 yılında gerçekleştirilecek gençlik ve sportif faaliyetlere sponsorluk desteği vereceğini duyurdu. Sponsorlukların toplam maliyetinin ise 50 milyon TL olarak planlandığı belirtildi.


Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Orta Asya Türk devletleri ve Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren ve temsilcilikleri bulunan SANKON Genel Merkezi, 2020 yılında Türkiye’de gençlik ve sportif faaliyetlere SANKON’a üye şirketler aracılığıyla sponsorluk hizmeti vereceğini açıkladı. SANKON Genel Başkanvekili Orhan Beşiktepe konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “SANKON yeni dönemde bu zamana kadar yapmış olduğu uluslararası ekonomik iş birliği çalışmalarına Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroglu döneminde de büyük bir kararlıkla devam edecektir. SANKON aynı zamanda ülkemizde gençlik ve sportif faaliyetlere de kayıtsız kalmayacak, Türk sporuna destek olacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında bulunan üye şirketleri aracılığıyla spor müsabakalarına sponsorluk hizmeti verecektir. Türk sporuna destek projemizi hükümetimizle, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla, ülkemizde faaliyet gösteren gençlik ve spor sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Türk sporuna maddi kaynak sağlamak amacıyla yapılan projenin gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, SANKON Genel Merkezi’nde proje ile ilgili bir komisyon kurulmuştur. Türk sporuna destek amaçlı yapılan projede SANKON üyesi 500 şirket görev alacak. Proje bir yıl devam edecek ve maliyeti 50 milyon Türk lirası olarak planlanmıştır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık birikimini kurtardı
    1. Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık..
    2. AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne..
    3. İsrail gazetesinden "Netanyahu'nun..
    4. Dr. Öğrt. Üyesi Timur Yıldırım: “Bel..
    5. Alevlere teslim olan samanlık kül oldu
    6. İnternet/oyun bağımlılığında çocuğumuz..
    7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    8. Okul korkusu ilk önce ebeveynlerde..
    9. "Gönen Vizyon 2023 Tarım ve..
    10. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    11. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    12. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    13. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    14. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    15. İzmit’te tarihi protokol
    16. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    17. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    18. Rıza Kayaalp finalde
    19. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    20. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    21. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    22. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    23. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    24. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    25. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    26. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    27. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    28. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    29. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    30. Artiz Mektebi beğenildi
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı