SANKO çevreci gençleri TEKNOFEST’te ödüllendirdi

Projeler umut veriyor

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi 12’nci sınıf öğrencileri Ceren İlayda Ekici ve Aleyna Akın’dan oluşan ‘Hidrotem Takımı’ Danışman Öğretmenleri Zeliyha Çelik rehberliğinde geliştirdikleri ‘Süper Hidrofobik Petrol Emici’ projesiyle ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’ Lise Kategorisinde birinci oldular. Düzce Üniversitesi Kimya Bölümü Doktora Öğrencisi Kübra Gökmen ile Çevre Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Hakkı Erdoğan’dan oluşan ‘Dü-Çevre’ Takımı, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol’un danışmanlığında geliştirdikleri ‘Güneş Enerjisi ile Çalışan Elektroflotokaagülayon Presi ile Toplu Konutlarda Kaynaklanan Evsel Gri Suyun Arıtımı ve Geri kazanımı’ projesiyle kategorilerindeki 26 takım arasından birinci oldular.

Birlikte verdiler

‘Lise Kategorisi’ ve ‘Üniversite ve Üstü Kategorisi’nde ikincilik ve üçüncülük elde eden yarışmacılara ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı birlikte takdim ettiler.

Ulutaş takdim etti

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ‘Lise Kategorisi’nde Enerjik Takımı ikinci olurken, Enerji Yuha Takımı ise üçüncü oldu. ‘Üniversite ve Üstü Kategorisi’nde ise MPGK Takımı ikinci, Sen1919 Takımı üçüncülük elde etti. En iyi sunum ödülleri ise ‘Lise Kategorisi’nde Gazi İletişim Takımı’na verilirken, ‘Üniversite ve Üstü’ kategorisinde ise ‘Silverriver Takımı’ ödüle layık görüldü. En iyi sunum ödülüne değer görülen takımlara ödüllerini SANKO Holding Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Ulutaş takdim etti.