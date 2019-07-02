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Sani Şener Körfez Bölgesi’nde inşaat sektörünün en güçlü 4. lideri

TAV Grubu CEO’su Sani Şener, inşaat sektörünün saygın yayınlarından Construction Week dergisi tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi’nin en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede dördüncü sırada yer aldı.

02 Temmuz 2019 Salı 17:20
Sani Şener Körfez Bölgesi’nde inşaat sektörünün en güçlü 4. lideri

TAV Grubu CEO’su Sani Şener, inşaat sektörünün saygın yayınlarından Construction Week dergisi tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi’nin en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede dördüncü sırada yer aldı. Şener, 2015’ten bu yana listede ilk 10 arasında gösterilen tek Türk iş insanı oldu.


TAV Grubu CEO’su Sani Şener, Construction Week tarafından inşaat sektöründe Körfez Bölgesi’nin en güçlü dördüncü lideri olarak gösterildi. Power 100 listesinde 2015 yılında 10. sırada olan Şener, 2016’da dokuzuncu, 2017’de ise yedinci, 2018’deyse beşinci sırada yer almıştı.


TAV Grubu CEO’su Sani Şener, “TAV İnşaat olarak, Körfez bölgesinde önemli bir başarı ivmesi yakaladık. Beş ülkenin başkent havalimanları olan Doha, Abu Dabi, Maskat, Riyad ve Bahreyn Havalimanları ile İslam dünyasının ikinci en önemli şehri Medine Havalimanında imzamız bulunuyor. Bugüne kadar üstlendiğimiz inşaat işlerinin toplam sözleşme bedeli 21,6 milyar doları aştı, ENR tarafından açıklanan verilere göre havalimanı inşaatında 2018 yılında ilk sıradayız ve son altı seneden beri istikrarlı bir şekilde dünyanın en büyük üç şirketi arasında yer alıyoruz. Körfez Bölgesi’nde bin 100’ü mühendis olmak üzere 23 binden fazla çalışanımız görev yapıyor. Bu başarı rekabet açısından çok gelişmiş bir bölgede görev yapan mühendislerimizin, mimarlarımızın, teknikerlerimiz, işçilerimiz ve tüm TAV Grubu çalışanlarının emeğinin karşılığıdır. Dünyanın her yerindeki fırsatları takip ederek ve çok çalışarak daha da üst noktalara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.


Şener beş yıldır ilk 10’da


Liste, bölgede inşaat sektöründe yer alan iş insanlarının yaptıkları işler, çalışan sayıları, gelirler, kazandıkları ve kazanmayı bekledikleri projeler, pazardaki genel durum ve faaliyet düzeyleri incelenerek belirlendi. Ek olarak, bu kişi ve şirketlerin ekonomik parametrelere karşı tutumlarına, büyümeye devam etmek için benimsedikleri stratejilere ve engel ve sorunlar karşısında ne kadar esnek olabildiklerine ve nasıl uyum sağladıklarına da bakıldı.


2019’da ilk 10’da yer alan isimler şöyle oldu:


1- Kez Taylor - CEO, ALEC


2- Yu Tao - President & CEO, China State


3- Emad Azmy - President, Al Shafar General Contracting


4- Sani Şener - President & CEO, TAV Group


5- Mohammed Al Abbar - Chairman, EMAAR Properties


6- Ghassan Merehbi - Chairman, Arabian Construction Company


7- Stephen Flint - Group general manager, Khansaheb Civil Engineering


8- Patrick McKinney - Area director Middle East and Gulf States, BAM International


9- Pierre Sironval - Managing Director, Besix


10- Osama Bishai - CEO, Orascom Construction

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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