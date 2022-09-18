Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi için Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği olduğunu belirtti ve "Bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır" dedi. Peki, Şanghay Beşlisi ne?

Şanghay Beşlisi nedir? Şanghay İşbirliği Örgütü nedir ne anlama geliyor?

Şanghay İşbirliği Örgütü, veya bilinen adlarıyla Şanghay Beşlisi ve Şanghay Paktı, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996 yılında oluşturdukları uluslararası bir örgüt. 2001 yılında Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısını altıya çıkarttı. 9 Haziran 2017'de Astana'da gerçekleştiren zirvede Hindistan ve Pakistan'ın örgüte katılması ile üye sayısı sekize çıktı. Gözlemci statüsünde olan İran'ın 17 Eylül 2021'de Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edilmesi ile üye sayısı dokuza çıktı.