  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sandıklı ilçesinin caddeleri köpüklü suyla yıkanıyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde itfaiye ekipleri cadde sokakları köpüklü suyla yıkıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:08:06 -
Sandıklı ilçesinin caddeleri köpüklü suyla yıkanıyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde itfaiye ekipleri cadde sokakları köpüklü suyla yıkıyor.


Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bayramın birinci gününden itibaren her gün ana cadde ve sokaklarda köpüklerle temizlik ve tazyikli sularla yıkama çalışması yapılıyor. Kapalı pazar yerinden başlayan çalışmalar kapsamında; Dereboyu caddesi, Belediye önü, Konak caddesi, İstasyon caddesi, Yunus Emre bulvarının temizliği yapılarak bayramda alınan tedbirler kapsamında hijyen önlemleri yerine getirilmiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı