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Kadın - Aile Sandaloz Sakızı, bahur nedir? Talep çok, vatandaşlar almaya başladı! Sandaloz sakızı kullanımı, sandaloz sakızı tozu
Kadın - Aile

Sandaloz Sakızı, bahur nedir? Talep çok, vatandaşlar almaya başladı! Sandaloz sakızı kullanımı, sandaloz sakızı tozu

Yeniakit Publisher
2023-06-06 01:57:00 - 2023-06-06 01:58:26
Sandaloz Sakızı, bahur nedir? Talep çok, vatandaşlar almaya başladı! Sandaloz sakızı kullanımı, sandaloz sakızı tozu

Sandaloz sakızı ( sandalos sakızı ) Kuzey Afrika’da yetişen Sandaraca adı verilen bir ağaçtan elde edilen açık sarı renge sahip reçine yada ağaç özüdür. Malta, Tunus, Cezayir gibi ülkelerde yetişir. Kırılgan bir yapıya sahip olmakla birlikte ısı ile birlikte kolayca erir. Sandaloz Sakızı, diyet ekstrelerinde bulunan zayıflamaya yardımcı, metabolizmayı hızlandıran, bağırsakları çalıştırıp yağları çözen bir besin. Her derde deva olan sandaloz sakızının faydaları kullananlara saymakla bitmiyor. Ağaçtan elde edilen bu sakız ne işe yarar,...

Sandaloz Sakızı Faydaları Neler?

Sandaloz Sakızı ile zayıflama öncelikle bu sakızdan elde edildiği düşünülen tüm faydaların bilimsel bir açıklamasına yaptığımız araştırmalarda rastlayamadık. Ancak literatürde, Arap kültüründe bu sakızların ishal kesici olarak kullanıldığı bilgisi var. Ayrıca tütsü olarak da kullanılmıştır. Yaygın inanışa göre ise sandaloz sakızı yağ yakıcı özelliğe sahip bir ürün. Vücuda girdiği andan itibaren yağları yaktığı, organ ve damar yağlanmasını önlediği iddia edilmektedir.

Aynı zamanda iştah kesici özelliğinin olduğu belirtilmiştir. Bu sayede de kilo vermeye yardımcı olduğu düşünülmüştür. Diğer sakız ağacı reçinelerinde olduğu gibi muhtemelen bağırsak çalıştırıcı ve antimikrobiyal özellikleri bulunduğundan kısmi bir zayıflama-detoks yada metabolizma hızlandırıcı etkisinden söz edilebilir.

Yine sandaloz sakızı harici olarak, ağrılar, romatizmal sorunlar ve siyatik gibi problemlerde kullanıldığı yani ağrı kesici özelliklerinin olduğu bilinmektedir.

Sandaloz Sakızı-Elma Sirkesi Nasıl Kullanılır?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uygulamada nohut büyüklüğünde sandaloz sakızı toz haline getirilir ve bu toz yutulur ardından bir bardak sıcak su içerisine eklenmiş bir çorba kaşığı elma sirkesi hazırlanan bu su ile alınır. Ancak şu noktaya dikkat edelim. Hem bilimsel olarak hem de mantıksal olarak düşünüldüğünde kısa vadede bu uygulamanın kilo verdirme etkisine biraz şüphe ile yaklaşılması gerekmektedir. Ayrıca, sirke asidik bir besin olduğundan mide problemi olanları olumsuz etkileyebilecektir.


Zayıflama adı altında bu ürünü satanlar, ne bir bilimsel cevap sunmakta, ne de nasıl kullanılacağına, doz aşımında ve normal dozlarda yan etkilerinin ne olabileceğine bir cevap sunmamışlardır. Bu nedenle, daha sağlıklı ve bilimsel yöntemler varken etkileri gerçek olsa dahi doğru kullanım şekli henüz bilinmeyen uygulamaları insanın kendi vücudunda denemesi pek sağlıklı bir davranış değildir.

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