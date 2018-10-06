Sanayide stratejik yatırım hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Türkiye’de yeni dönemde daha büyük endüstriyel tesisler, nükleer santraller, petrokimya tesisleri, ilaç ve aşı endüstri tesisleri, biyokimya tesisleri, uçak, silah, otomotiv ve demir yolu araçları yapımı dönemine girilecektir”dedi.

MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nı ziyaret eden Hasan Büyükdede, takım tezgahları, kesici ve tutucu takımlar, ölçme ve kalite kontrol ekipmanlarının yanı sıra konuyla ilgili yazılım ve donanım sektörlerinin, ülkelerin gelişmesindeki stratejik alanlar olduğunu söyledi. Fuara katılan yabancı firmalara Türkiye’de üretim yapmaları ya da yerli firmalarla iş birliğinde bulunmayı tavsiye eden Büyükdede, şöyle devam etti:

“Türkiye’de yeni dönemde daha büyük endüstriyel tesisler, nükleer santraller, petrokimya tesisleri, ilaç ve aşı endüstri tesisleri, biyokimya tesisleri, uçak, silah, otomotiv ve demir yolu araçları yapımı dönemine girilecektir. Bunlara ihtiyaç duyacağı makine ve teçhizatı yapabilecek büyüklükte ağır tip torna, freze, bohrwerk, portal freze, taşlama tezgahları, beş ve daha çok eksen CNC tezgahları, turbo kompresörler, iklimlendirme sistemleri, çeşitli boylarda motor üretimleri, nükleer santral parça üretimleri, enerji santral üretimleri artık Türkiye’nin kendi imkanları ile yapmak mecburiyetindeki alanlar olacaktır. Takım tezgahı ve metal işleme üreticilerimizin buna hazır olması, kamu olarak da bizim bunu iyi planlamamız ve arkasında durmamız gerekecektir. Fuarımıza katılan yabancı katılımcıları bizimle iş birliğine tekrar davet ediyorum.”