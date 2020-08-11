Sanayi, gayrimenkul ve perakendede sevindiren gelişmeler

6 ayda 1.1 milyon adet konut satıldı

Pandeminin en yoğun yaşandığı yılın ilk altı ayında, ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı 1 milyonu aştı. Satışlardan 7 milyar liraya yakın harç geliri elde edilirken, satışlar için ibraz edilen tutar 194,3 milyar liraya ulaştı.

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı (konut, iş yeri, arsa, tarla) küresel salgın ve yasaklara rağmen yılın ilk yarısında 1 milyon 100 bin adede yaklaştı. Ocak-haziran döneminde en yüksek gayrimenkul satışı 150 bin 699 adetle İstanbul’da olurken, İstanbul’u 93 bin 511 adetle Ankara, 58 bin 852 adetle İzmir, 44 bin 939 adetle Antalya ve 40 bin 240 adetle Bursa takip etti. Hesaplamalara göre ülke genelindeki gayrimenkul satışlarından 7 milyar liraya yakın tapu harcı geliri elde edildi. Alıcıların tapu devrinde ibraz ettikleri toplam değer ise 194 milyar 332 milyon liraya ulaştı. İlk 6 ayda konut satışları, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 23,5 artış gösterdi. Ocak-haziran döneminde ipotekli konut satışı yüzde 221,4 artarak 266 bin 374, diğer satış türleri ise yüzde 15,3 azalarak 358 bin 395 oldu. Uzmanlar, salgına rağmen ulaşılan rakamların Türk gayrimenkul sektörüne olan güvenin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Kısa bir duraksamadan sonra konut ve arsa satışlarında da benzer bir performansın yaşanması ve sadece konutta 1.5 milyon sınırına ulaşılması hedefleniyor.

BMD: Ciro artışında toparlanma başladı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ciro artışında cadde mağazalarının önde gittiğini, AVM’lerde de toparlanmanın başladığını belirterek, “Caddelerdeki kadar hızlı olmamakla birlikte AVM’lerdeki mağazaların cirolarında da iyileşme var. AVM mağazalarında cironun yüzde 50’nin altında kaldığını belirten üyelerimizin oranı yüzde 57’den yüzde 17’ye indi” dedi. Türkiye’nin önde gelen markalarını çatısı altında bulunduran dernek, üyeleri arasında yaptığı anket çalışmaları ile perakende sektörünün nabzını tuttu. BMD’nin temmuz ayı anketine göre cadde mağazalarının cirolarında hazirana göre hızlı bir artış olurken, AVM mağazalarının cirolarında da toparlanma gözlendi. Haziranda BMD üyelerinin yüzde 29’u cadde mağazalarında yüzde 81 ve üzeri ciro elde edebilirken, bu oran temmuzda yüzde 55’e çıktı. AVM mağazalarında yüzde 81’in üzerinde ciro elde eden BMD üyelerinin oranı ise yüzde 7’den yüzde 38’e ulaştı. Öncel, “AVM’lerde de iyileşme var ancak 3 firmadan biri hala yüzde 60 ciroyu tutturamadı” ifadelerini de kullandı.

İmalatçılar artan ihracatla moral buldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50’nin üzerine çıktı.

3 ülke umutlandırdı

Yükselen endeks, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğunu ortaya koydu. Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarının büyük bölümünde üretim artışı gerçekleşti. Faaliyet koşullarının daha normal hale gelmesinin ardından Türk imalat ihracatının 5’te birinden fazlasını oluşturan Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya’nın temmuzda büyüme bölgesine geri dönmesini sağladı.

Üst lige çıkacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’ndeki yükselişe dair sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor” ifadelerini kullandı.