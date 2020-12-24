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Aktüel Sanatçı Orhan Gencebay, YEE'nin "Müzik ve Kültürlerarası Diyalog" etkinliğine katıldı
Aktüel

Sanatçı Orhan Gencebay, YEE'nin "Müzik ve Kültürlerarası Diyalog" etkinliğine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:16:08 -
Sanatçı Orhan Gencebay, YEE'nin "Müzik ve Kültürlerarası Diyalog" etkinliğine katıldı

ANKARA (AA) - Sanatçı Orhan Gencebay, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı kapsamında çevrimiçi düzenlenen "Müzik ve Kültürlerarası Diyalog" etkinliğine katıldı.

Sanatçı Gencebay, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in açılış konuşmasını yaptığı programda, enstitünün yurt dışı temsilciliklerinde görev yapan çalışanların sorularını yanıtladı, kültür ve müzik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gencebay, burada yaptığı konuşmada, kültür ve kültürlerarası iletişimde müziğin rolünün oldukça önemli, ilhamını gelenekten alan çalışmaların hepsinin çok değerli olduğunu dile getirdi.

Orhan Gencebay, "Kültür son derece önemli bir konudur. İzler bırakan en önemli konuların başında gelir." ifadesini kullandı.

Müziğe Klasik Batı müziğiyle 6 yaşında başladığını anlatan Gencebay, daha sonra halk müziğine yöneldiğini ve bağlama çaldığını aktardı.

Gencebay, "7,5 yaşında bağlamayı kucakladım. Gönlüm bağlamada. O günden beri bağlama benim başucumda durur. Bağlama bizim özümüzdür." ifadesini kullandı.

Kendisini, amatör tarihle de ilgilenen biri olarak tanımlayan Gencebay, Türk tarihine ve böylelikle musiki tarihine de ilgi duyduğunu ve araştırmalar yaptığını anlattı.

- "Türkiye ile dünya kültürleri arasında bağ kuruyoruz"

YEE Başkanı Ateş de açılışta yaptığı konuşmada, enstitünün son 10 yılda dünyanın farklı yerlerinde kültür merkezleri açarak, Türkiye ile dünya kültürleri arasında bağ kurduğunu belirtti.

Ateş, son 2 yıldır AB'nin desteğiyle yürüttükleri programla da Birlik ülkeleri ve Türkiye arasında kültürel bağların güçlendirilmesini hedeflediklerini, bu kapsamda 19 proje ortağına sahip olduklarını söyledi.

Şeref Ateş, "14 farklı ülkede 63 farklı şehirde şu ana kadar yüzlerce faaliyet yapıldı." ifadesini kullandı.


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