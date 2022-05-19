Sanatçı müsveddelerinden, Canan Kaftancıoğlu'nun hadsiz küfür ve hakaretlerine tam destek!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti devletine, devletin Cumhurbaşkanı'na, devletin vatandaşlarının çoğunluğunun mensup olduğu dine pervasızca hakaret edip küfürler savuran Canan Kaftancıoğlu'na destek için Cumartesi günü Kadıköy'de düzenlemeyi planladığı "Milletin Sesi" mitingine, sanatçı müsveddelerinden tam destek geldi.

Kılıçdaroğlu, Bursa'da düzenleyeceği 21 Mayıs mitingini, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararından sonra İstanbul Maltepe'ye taşıdığını duyurmuştu.

21 Mayıs Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan mitinge çağrı için CHP İstanbul İl Başkanlığı Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından bir video çekildi.

Sanatçı müsveddelerinden tam destek!

Videoda, Canan Kaftancıoğlu'nun haddi aşan küfür ve hakaretleri desteklenerek, "Tüm adaletsizliklere ve eşitsizliklere karşı özgürlüğü, adaleti, aydınlık geleceği savunmak ve umudu örgütlemek için ülkemizin mutlu yarınlarını beraber inşa edeceğimiz halkımızla 21 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de Maltepe Miting Alanı'nda buluşalım." denildi.

Hazırlanan videoda çağrı yapan isimler arasında; Zülfi Livaneli, Ataol Behramoğlu, Rutkay Aziz, Ahmet Ümit, Burhan Şeşen, Nur Sürer, Belkıs Akkale, Zuhal Olcay, Özlem Biter, Füsun Demirel, Hürdağ Aydın, Mehmet Gümüş, Mazlum Çimen, Onur Akın, Ataol Behramoğlu, Cahit Berkay, Tülay Günal, Niyazi Koyuncu ve Suavi yer aldı.

Kaftancıoğlu'nun sanatçı müsveddelerinden tam destek aldığı rezil küfür ve hakaretleri

Sanatçı müsveddelerinin destek verdiği Canan Kaftancıoğlu, milli ve manevi değerlere hadsizce hakaretler savurmuştu.

Yargıtay'ın gerekçeli temyiz kararında, Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz küfrü de yer aldı:

I-) Sanık hakkında kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın, Twitter adlı sosyal medya platformunda bulunan ve herkesin erişimine açık olan, kendi kullanımında olduğunu kabul ettiği Canan Kaftancıoğ[email protected] kullanıcı isimli hesabı üzerinden; 31.05.2013 tarihinde duvarın üzerine “O… Ç… TAYİP!” yazılı görsel bulunan “günün özeti. Ben yazmadım miki yazdı!”,...