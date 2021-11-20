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Kültür - Sanat Sanat Atölyeleri Sergisi kapılarını sanatseverlere açtı
Kültür - Sanat

Sanat Atölyeleri Sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

Tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için faaliyetlerini sürdüren Kuveyt Türk, TDV KAGEM iş birliği ile anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 13:31:00 - 2021-11-20 13:32:41
Sanat Atölyeleri Sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

 ‘TDV KAGEM-Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri’nde eğitim gören öğrencilerin sanat eserleri,18-30 Kasım tarihleri arasında Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

TDV KAGEM - Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri hocaları ve öğrencilerinin eserleri, İstanbul Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde 18-30 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere ücretsiz olarak kapılarını açtı. Sergide hat, tezhip, minyatür, çini, ebru gibi geleneksel sanatlarımızın yanı sıra suluboya, karakalem ve kaligrafi eserleri de yer alıyor. Sergiye katılacaklar, ilham verici ve sıra dışı eserlerle başka dünyalara yelken açma imkanı buluyor.

Kuveyt Türk’ün Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) ile birlikte hayata geçirdiği sanat atölyelerinde 2018 yılından bu yana hem geleneksel hem de modern sanat dallarında her yıl yaklaşık 200 katılımcıya eğitim veriliyor. Sanat atölyeleri, sanatın nesiller arasında kültürü aktaran bir köprü olduğu bilinciyle hareket ederek sanat atölyeleri düzenlerken, devlet korumasındaki çocuk ve gençlere yönelik sanat atölyeleriyle de sanatın iyileştirici ve rehabilite edici gücünü kullanıyor.

Verilen bilgiye göre banka, KAGEM ile birlikte İstanbul Beşiktaş Sinan Paşa Camii avlusundaki 12 odanın restorasyonunun ve tefrişinin yapılarak sanat atölyeleri olarak dizayn edilmesi projesini 2018 yılında hayata geçirdi. Sinan Paşa Camii avlusunda bulunan sanat atölyelerinde 2018 yılından bu yana hat, tezhip, minyatür, çini, ebru gibi geleneksel sanatlarımız başta olmak üzere soyut resim, suluboya, kaligrafi ve musiki gibi birçok alanda eğitim veriliyor. Sanat atölyelerinde yetişkinlerin yanı sıra çocuk ve gençlere yönelik de kurslar düzenleniyor.

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