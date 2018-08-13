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Samuel Eto'o dünya devine gidiyor!

Konyaspor ile yollarını ayrılan Kamerunlu yıldız golcü Samuel Eto'o, Fransa'dan teklifler aldığını ve iki sezon daha futbol oynamak istediğini açıkladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:05
Samuel Eto'o dünya devine gidiyor!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'dan ayrılan Kamerunlu golcü Samuel Eto'o, Fransa basınına transfer açıklamalarında bulundu.

İşte Samuel Eto'o'nun açıklamaları;

"Fransız kulüpleriyle görüşmediği söylersem yalan olur. Teklifler aldım. Kariyerimin sonuna geldim ve en uygun olanı seçeceğim"

PSG'DE OYNAR MIYIM?

"Zaten bir PSG taraftarıyım. Kariyerim bitmeden orada oynar mıyım bilmiyorum ancak benim için önemli olan oynamaya, gol atmaya ve eğlenmeye devam etmektir"

İKİ SEZON DAHA...

"Futbol oynamaya devam etmek istiyorum. İki sezon daha oynadıktan sonra kariyerimie son verip yeni bir hayata başlamayı hedefliyorum"

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:05
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