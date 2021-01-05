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Aktüel Samsunlu 3 genç hurda parçalardan bisiklet yaptı
Aktüel

Samsunlu 3 genç hurda parçalardan bisiklet yaptı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:16:28 -
Samsunlu 3 genç hurda parçalardan bisiklet yaptı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan üç genç, hurda parçaları kullanarak kendi bisikletlerini yaptı.

Samsunlu 16 yaşındaki Efe Can Saraç, 13 yaşındaki Ahmet Orkun Kaya ve 15 yaşındaki Serkan Yayla, internette gördükleri araç lastikli bisikletten yapmaya karar verdi.

Malzemeleri bir araya getiren 3 arkadaş, internetten araştırma yapıp sanayideki ustalardan da yardım alarak düşüncelerini hayata geçirdi.

Saraç, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerde kaldıkları bu dönemde canları sıkılınca internette gördükleri bisikleti yapmaya karar verdiklerini söyledi.

İnternetten araştırma yapıp sanayide tanıdıkları ustalardan bilgi aldıklarını anlatan Saraç, "Bisikletimiz araba lastikli basık bisiklet. Profilleri sanayiden, fren ve diğer aksesuarları bisikletçiden aldık. Bisikletlerin şasisini ise hurdacıdan edindik. Babama ait kaynak makinesi ve diğer aletlerle bisikleti kendimiz yaptık. Bundan sonra bunun motorlusunu yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaya da yaptıkları bisiklete "Vectır" ismini verdiklerini belirterek, "İnternette gördüğümüz modeli neden biz yapamayalım, dedik ve işe başladık. Projemizi kendimiz çizdik. Hurdacılardan ve bisikletçilerden aldığımız malzemeler ile 300 liraya mal ettik." diye konuştu.

Yayla ise 2 bisiklet yaptıklarını dile getirerek, "Bisiklet modelimizi daha da geliştireceğiz. Görenler bisikletlerimizi beğeniyor. Arkadaşlarımız, 'bize de yapın' diyerek talepte bulunuyor." ifadelerini kullandı.


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