  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV'den bir milyar renk tonu
Aktüel

Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV'den bir milyar renk tonu

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:57:35 -
Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV'den bir milyar renk tonu

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics'in 50", 55", 58" ve 65" boyut seçenekleri ile tüketicilerle buluşturduğu Q60T QLED 4K UHD Smart TV modeli, sadece tasarım yaklaşımıyla evin dekorunu tamamlamakla kalmıyor, aynı zamanda boş bir siyah ekran yerine, kolayca ayarlanan pek çok seçenekle yaşam tarzınıza uygun, anlamlı görüntüler de sunuyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung marka TV'ler, sahip oldukları teknolojiler ile film ve oyunseverler için üstün teknolojiler sunarken, kaliteli görüntüleri ile sanatsal bir deneyim de sağlıyor.

Samsung'un 50", 55", 58" ve 65" boyut seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunduğu Q60T QLED 4K UHD Smart TV ile kullanıcılar, yaşam alanlarını en sevdikleri fotoğraflarla süsleyebiliyor. Kullanıcılar, en sevdikleri fotoğrafları TV ekranına yansıtırken canlı görsellik için birden fazla fotoğraftan da güzel bir kolaj veya slayt gösterisi yapabiliyor.

Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV ayrıca, her açıdan rahatlıkla izlenebilen sınırsız ve minimalist tarzdaki 3 Taraflı Çerçevesiz Tasarımı ile standartları yeniden belirlerken sürükleyici görüntü deneyimi de yaşatıyor.


- Bir milyar renk tonu


Q60T QLED 4K UHD Smart TV'de Quantum Dot ile sunulan bir milyar renk tonu sanat eserlerinin kaliteli bir görüntü ile görünmesini sağlıyor.

VDE tarafından sertifikalandırılmış, yüzde 100 Renk Hacmi sunan TV, sanat içeriklerini her parlaklık koşulunda göz alıcı renklere dönüştürebiliyor.


- Her sahne için doğru renk tonu sunuyor


TV'de yer alan Dual LED arka aydınlatma teknolojisi de farklı renk tonundaki içeriklere göre arka ışık renk tonunu içeriğe uyacak şekilde ayarlıyor ve böylece içerikleri daha doğru tonda ve olması gerektiği gibi gösteriyor.

Quantum HDR teknolojisi ise ayrıntıları ve kontrastı ortaya çıkarıyor. Bu sayede her görüntüde kusursuz bir deneyim yaşamak mümkün hale geliyor. HDR10+'ın dinamik ton eşlemesi; daha derin siyah renk, daha canlı görüntüler ve her zaman parlayan ayrıntılar sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı...
CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme
Gündem

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarıgül partinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı

KKTC'nin 37'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlar..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay