  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsung online mağazada "Kasım Modu" açıldı
Aktüel

Samsung online mağazada "Kasım Modu" açıldı

"Kasım Modu"nu açan Samsung, TV ve ses sitemlerinden beyaz eşyaya, hafıza ve depolamadan, giyilebilir cihazlara kadar seçili Samsung marka ürünleri satın alan kullanıcılar için "Online Mağaza’ya Özel Kasım Geri Ödeme Kampanyası" başlattı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:00:56 -
Samsung online mağazada "Kasım Modu" açıldı

İSTANBUL (AA) - Samsung’un "Online Mağaza’ya Özel Kasım Geri Ödeme Kampanyası" kapsamında seçili ürünleri satın alan kullanıcılara alışveriş sırasında kullandıkları kredi kartlarına 1.500 TL’ye varan geri ödeme yapılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kasım Modu"nu açan Samsung, TV ve ses sitemlerinden beyaz eşyaya, hafıza ve depolamadan, giyilebilir cihazlara kadar seçili Samsung marka ürünleri satın alan kullanıcılar için "Online Mağaza’ya Özel Kasım Geri Ödeme Kampanyası" başlattı.

30 Kasım’a kadar devam edecek kampanya sadece Samsung online mağaza üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olup ürünleri satın alan tüketicilere satın aldıkları ürüne göre 1.500 TL’ye varan harcamaları geri ödeniyor.

Tüketicilerin geri ödeme fırsatını yakalayabilmesi için kampanyaya dahil olan ve stoku bulunan seçili ürünlerden alışveriş yapmaları gerekiyor. Kullanıcılar, 20 Kasım-10 Aralık 2020 tarihleri arasında telefon ve tablet ürünleri için "Kampanya Zamanı" adlı mobil uygulamayı Google Play Store üzerinden cihazlarına indirerek Geri Ödeme Başvurusu yapma şansını elde ediyorlar. Cep telefonu ve tablet kategorisi için yapılacak başvuruların, satın alınan yeni cihaz üzerinden yapılması gerekiyor.

TV ve ses sistemleri, beyaz eşya, giyilebilir ürünler ve depolama ürünleri için ise aşağıda yer alan kampanya adresi üzerinden istenen bilgi ve belgeler tamamlanarak Geri Ödeme Başvurusu yapılabiliyor. Geri ödeme başvuruları incelendikten sonra, geri ödemeler 31 Aralık 2020 tarihine kadar tüketicinin alışveriş sırasında kullandığı kredi kartına gönderiliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Son dakika Merkez Bankası kararı... Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
Destici'den iş yeri kapanan esnaflarla ilgili hükümete çağrı
Gündem

Destici'den iş yeri kapanan esnaflarla ilgili hükümete çağrı

BBP Lideri Mustafa Destici, "Kovid-19'la mücadele kapsamında işini kaybeden veya iş yeri kapanan esnaflarımızla ilgili çare üretilmesi zarur..
Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı

Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay