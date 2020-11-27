Samsung online mağazada "Kasım Modu" açıldı

İSTANBUL (AA) - Samsung’un "Online Mağaza’ya Özel Kasım Geri Ödeme Kampanyası" kapsamında seçili ürünleri satın alan kullanıcılara alışveriş sırasında kullandıkları kredi kartlarına 1.500 TL’ye varan geri ödeme yapılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kasım Modu"nu açan Samsung, TV ve ses sitemlerinden beyaz eşyaya, hafıza ve depolamadan, giyilebilir cihazlara kadar seçili Samsung marka ürünleri satın alan kullanıcılar için "Online Mağaza’ya Özel Kasım Geri Ödeme Kampanyası" başlattı.

30 Kasım’a kadar devam edecek kampanya sadece Samsung online mağaza üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olup ürünleri satın alan tüketicilere satın aldıkları ürüne göre 1.500 TL’ye varan harcamaları geri ödeniyor.

Tüketicilerin geri ödeme fırsatını yakalayabilmesi için kampanyaya dahil olan ve stoku bulunan seçili ürünlerden alışveriş yapmaları gerekiyor. Kullanıcılar, 20 Kasım-10 Aralık 2020 tarihleri arasında telefon ve tablet ürünleri için "Kampanya Zamanı" adlı mobil uygulamayı Google Play Store üzerinden cihazlarına indirerek Geri Ödeme Başvurusu yapma şansını elde ediyorlar. Cep telefonu ve tablet kategorisi için yapılacak başvuruların, satın alınan yeni cihaz üzerinden yapılması gerekiyor.

TV ve ses sistemleri, beyaz eşya, giyilebilir ürünler ve depolama ürünleri için ise aşağıda yer alan kampanya adresi üzerinden istenen bilgi ve belgeler tamamlanarak Geri Ödeme Başvurusu yapılabiliyor. Geri ödeme başvuruları incelendikten sonra, geri ödemeler 31 Aralık 2020 tarihine kadar tüketicinin alışveriş sırasında kullandığı kredi kartına gönderiliyor.





