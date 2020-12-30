Samsung Galaxy S21'in en net görüntüsü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21'i tanıtacak. S20 serisi gibi üç farklı modelden oluşmasını beklediğimiz yeni seri, beraberinde yeni bir tasarımı da getirecek. Samsung'un seriyi tanıtacağı zamana yaklaştıkça telefon da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

Samsung Galaxy S21 serisi, bugün serinin giriş modeliyle karşımıza geldi. Serinin ismini taşıyan Samsung Galaxy S21, 'MauriQHD' isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Paylaşımda telefonun ön ve arka panel tasarımları da gözüktü. MauriQHD, bu görüntüleri bir arkadaşından aldığını öne sürdü.