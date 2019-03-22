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Samsung Galaxy M20 ne kadar? | Samsung Galaxy M20 özellikleri

Bütçeye uygun bir akıllı telefon arayan ve bu telefonu uzun süreli kullanmak isteyenlerin yeni gözde cihazlarından biri Samsung Galaxy M20 oldu. Peki, Samsung Galaxy M20 ne kadar? Samsung Galaxy M20 teknik özellikleri nasıl? İşte Samsung Galaxy M20 incelemesi...

22 Mart 2019 Cuma 20:11
Samsung Galaxy M20 ne kadar? | Samsung Galaxy M20 özellikleri

Bütçeye uygun bir akıllı telefon arayan ve bu telefonu uzun süreli kullanmak isteyenlerin yeni gözde cihazlarından biri Samsung Galaxy M20 oldu. Peki, Samsung Galaxy M20 ne kadar? Samsung Galaxy M20 teknik özellikleri nasıl? İşte Samsung Galaxy M20 incelemesi...

Samsung Galaxy M20 özellikleri

Samsung Galaxy M20, bütçeye uygun bir akıllı telefon arayan ve bu telefonu uzun süreli kullanmak isteyen kullanıcılara uygun bir model olarak dikkat çekiyor. Elbette bunun arkasında uzun pil ömrü sağlayan 5000 mAh kapasitesinde bataryası yer alıyor. Tasarımıyla güzel görünen, geniş ve iyi bir ekran sunan, 15W'lık hızlı şarj adaptörüyle gelen ve önemli rakiplerinde olmayan USB-C portuna yer vermesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca önemli bir diğer ayrıntı, telefonda yer alan Bluetooth 5 desteği oluyor.

Samsung Galaxy M20 ne kadar?

Şu an Galaxy M20'yi piyasada 1599 TL fiyatla bulabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 20:11
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