Samsung akıllı telefon satışında tekrar lider oldu
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarında tekrar lider konuma yükseldi.
2020'nin ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarında 2. sırada yer alan Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, tekrar lider konuma yükseldi.
2020'nin ikinci çeyreğinde hem iç, hem de dış pazarda güç kaybeden şirket, liderliğini Huawei'e kaptırmıştı.
2020'nin üçüncü çeyreğinde 79.8 milyon telefon satmayı başaran Samsung, tüm rakiplerini geride bırakarak tekrar lider oldu.