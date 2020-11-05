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Teknoloji Samsung akıllı telefon satışında tekrar lider oldu
Teknoloji

Samsung akıllı telefon satışında tekrar lider oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarında tekrar lider konuma yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 03:19:00 -
Samsung akıllı telefon satışında tekrar lider oldu

2020'nin ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarında 2. sırada yer alan Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, tekrar lider konuma yükseldi.

2020'nin ikinci çeyreğinde hem iç, hem de dış pazarda güç kaybeden şirket, liderliğini Huawei'e kaptırmıştı.

2020'nin üçüncü çeyreğinde 79.8 milyon telefon satmayı başaran Samsung, tüm rakiplerini geride bırakarak tekrar lider oldu.

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