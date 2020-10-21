"Samsung AI Forum 2020" kapsamında yapay zekanın geleceği tartışılacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl dördüncüsü yapılacak Samsung AI Forum 2020 etkinliğinde akademisyenler ve sektör uzmanları, "Gerçek Dünyadaki Değişiklikler için Yapay Zeka Teknolojileri" ve "İnsan Merkezli Yapay Zeka" konularını tartışacak.

Şirket açıklamasına göre, Samsung Electronics tarafından düzenlenecek Samsung AI Forum 2020 etkinliği, markanın YouTube kanalı üzerinden 2 ve 3 Kasım'da çevrimiçi olarak yapılacak ve iki gün sürecek. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek forum, yapay zeka alanında çalışmalar yapan dünyaca ünlü akademisyenleri ve sektör uzmanlarını bir araya getirerek fikirlerin, öngörülerin ve en son araştırma sonuçlarının paylaşıldığı ve aynı azmanda yapay zekanın geleceğinin tartışıldığı bir platform işlevi görüyor.



Geleceğin yüksek teknolojilerinin geliştirildiği Samsung'un Ar-Ge merkezi Samsung Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü (SAIT) tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününde, açılış konuşması, Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Cihaz Çözümleri Başkanı Dr. Kinam Kim tarafından yapılacak. Daha sonra, tanınmış yapay zeka uzmanları tarafından "Gerçek Dünyadaki Değişimler için Yapay Zekâ Teknolojileri" konusunda sunumlar gerçekleştirilecek.



Samsung Electronics Sistem Geniş Ölçekli Entegrasyon (LSI) Faaliyetleri Başkanı Dr. Inyup Kang da sunum yapacaklarla birlikte bu yılki etkinliğin panel oturumuna katılacak.





- Yapay zekanın önündeki sınırlar ele alınacak





Panelde derinlemesine tartışılacak konular arasında, gelecek 10 yıl boyunca yapay zeka teknolojileri konusunda küresel düzeyde aşılması gereken zorluklar, pandemi veya iklim değişikliği gibi dünyada görülen gerçek sorunlarla başa çıkmada yapay zekanın önündeki sınırlar ve insan-düzeyinde yapay zekaya insanlığın ihtiyacının olup olmadığı konusu ve diğer meseleler yer alacak.

"Bilgi İşlem Alanındaki Nobel Ödülü" olarak da bilinen Turing Ödülü'nü 2018 yılında kazanan Prof. Dr. Yoshua Bengio, forumun eş başkanlığını yürütecek. Profesör Bengio, Samsung tarafından "Samsung Yapay Zeka Profesörü" unvanına layık görüldü. SAIT Başkanı Dr. Sungwoo Hwang ile birlikte forum başkanlığını üstlenecek olan Bengio, Samsung Electronics'te yapay zeka araştırmalarının sınırlarını genişletmeye yönelik iş birliklerini artırmak amacıyla derin öğrenme alanındaki kendi kapsamlı ağlarını ve uzmanlığını kullanacak.







- "Yılın Samsung YZ Araştırmacısı Ödülü" sahiplerini bulacak





Etkinlik kapsamında bu yıl ilk defa "Yılın Samsung YZ Araştırmacısı Ödülü" de verilecek. "Yılın Araştırmacısı" ödülünün sahibi, Samsung Electronics bünyesindeki yapay zeka uzmanlarının yanı sıra tanınmış akademik kurumlar tarafından yapılan ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda, dünya çapında 35 yaşını geçmemiş YZ araştırmacıları arasından seçiliyor. Etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilecek ödül töreninde, bu ödüle layık görülen araştırmacıya 30 bin dolar değerinde para ödülü verilecek ve ödülü kazanan araştırmacı bir sunum yapacak.

Etkinlik, ön kayıt yaptıran katılımcılara açık olacak. Samsung Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü websitesi ve Samsung Research websitesi üzerinden etkinliğe katılım için kayıt yaptırılabiliyor.









