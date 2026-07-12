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Yerel Samsun'dan çok kötü haber... Durumu kritik
Yerel

Samsun'dan çok kötü haber... Durumu kritik

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Samsun'dan çok kötü haber... Durumu kritik

Samsun’da sıcaktan bunalıp serinlemek için kendini sulara bırakan ve denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumu ağır.

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Körfez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren M.Ö. (45), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Deniz Polisi ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan M.Ö., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.Ö.’nün durumu ağır olduğu öğrenildi.

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