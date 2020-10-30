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Aktüel Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Iraklı şüpheli sınır dışı edilecek
Aktüel

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Iraklı şüpheli sınır dışı edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:05:24 -
Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Iraklı şüpheli sınır dışı edilecek

SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sinin daha işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan birinin, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan diğeri de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da dün terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 3'ünün ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilmişti.


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