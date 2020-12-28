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Aktüel Samsun'da villada kumar oynayan 11 kişi yakalandı
Aktüel

Samsun'da villada kumar oynayan 11 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:16:54 -
Samsun'da villada kumar oynayan 11 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde yazlık villada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 11 kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gece Güzelyalı Mahallesi 3020. Sokak'taki yazlık villaya operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 9'una kumar oynamaktan kişi başı 1250'şer lira olmak üzere 11 bin 250 lira, Kovid-19 kurallarına uymamaktan da 18 bin lira para cezası uygulandı.

Şüphelilerden 2'sine ise kumar için yer temin ettikleri gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Önceki gece arka sokaktaki villaya baskın düzenlenmiş, kumar oynadıkları tespit edilen 47 kişi yakalanmıştı.

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