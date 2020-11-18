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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:46:53 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen R.O.B, 50 sentetik uyuşturucu hap ile yakalandı. Uyuşturucu satışıyla ilgisi olduğu öğrenilen R.K. ise Kışla Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları gerekçesiyle işlemleri için emniyete götürüldü.

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