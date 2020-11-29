  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:06:56 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.Ç , H.T. ve M.T'nin adreslerinde düzenlenen operasyonda 329 kapsül sentetik uyuşturucu hap bulundu.

"Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'
Gündem

CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'

Katıldığı canlı yayında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satıldı' sözleri büyük tepki çekti.
CNN Türk'te 'aptal-mal' sözleri havada uçuştu
Medya

CNN Türk'te 'aptal-mal' sözleri havada uçuştu

CNN Türk ekranlarında yayınlanan "CNN TÜRK Masası" programında, Türkiye'nin Katar'a hisse vermesini değerlendiren Metin Özkan, "ABD Katar, B..
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak
Aktüel

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay