Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.Ç , H.T. ve M.T'nin adreslerinde düzenlenen operasyonda 329 kapsül sentetik uyuşturucu hap bulundu.
"Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.