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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:42:03 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan M.Ö. ve C.E'nin bulunduğu araç, Samsun-Ankara kara yolu Derecik Mahallesi mevkisinde durduruldu.

Araçta arama yapan ekipler, 73,47 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi, zanlılar gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde de irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen ve evinde 103,67 gram sentetik kannabinoid bulunan U.A, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyeteki işlemleri sürüyor.

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