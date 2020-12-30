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Aktüel Samsun'da trafik polisi ile motosiklet sürücüsünün diyaloğu gülümsetti
Aktüel

Samsun'da trafik polisi ile motosiklet sürücüsünün diyaloğu gülümsetti

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:55:10 -
Samsun'da trafik polisi ile motosiklet sürücüsünün diyaloğu gülümsetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan motosiklet sürücüsü ile motoksikleti ödünç alarak kısa bir tur atan trafik polisinin samimi ve gülümseten diyaloğu sosyal medyada beğeni topladı.

Görüntüde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Kadir Bak, motosiklet sürücüsü Hazer Cihat Hafızoğulları'ndan "Binebilir miyim buna?" diyerek motosikletini istiyor.

Motosikleti bir süre kullanıp geri getiren Bak'ın, "Hakkını helal et, kavşaktan döndük." demesi üzerine, Hafızoğulları, "Ceza gelirse size artık." cevabını veriyor.

Kaskının üzerindeki kamerayla kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan bilgisayar mühendisi Hafızoğulları, AA muhabirine, kayıp kedisini aramak için yola çıktığında uygulama noktasında durdurulduğunu söyledi.

Kendisini durduran trafik polisi Kadir Bak ile aralarında hoş bir diyalog geliştiğini ifade eden Hafızoğulları, şöyle konuştu:

"Memur bey motosikletimi kullanmak istediğini söyledi. Bundan memnuniyet duydum. Herhangi bir tereddüdüm olmadı. Özellikle geçtiğimiz zor dönemde vatandaşla kurulan bu ilişki takdire şayandı. O sırada kaskımdaki kamera kayıttaydı. Esasen kayıtta olduğumun farkına bile daha sonra vardım. Videoyu paylaşmak gibi bir amacım yoktu, memur beylerin zararına bir durum gelişsin istemedim fakat daha sonra bu hoş anıyı ve polisimizin yaklaşımını herkesin görmesi gerektiğini düşünerek videoyu yayınladım."

Videonun çok beğeni aldığını vurgulayan Hafızoğulları, "Bu güzel anımın başkalarını da tebessüm ettirmesi, beni oldukça memnun etti." ifadesinde bulundu.


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